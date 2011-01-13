Диплом по финансы и кредит

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Закрыт3 заявки181 просмотр

Тема оценка фнансвого положения коммерческого банка ЗАО КБ кедр

нужен отчет по практике до 21.01 сделать , данных по банку нет.можно взять свои.

к этому времени также составить план диплома для утверждения

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$175
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jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад