Диплом по ГМУ

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Место прохождение практики студента - управление по учету и распределению жилья г.Сургут.

Тема - организация предоставления субсидии на строительство и приобретения жилья за счет средств местного бюджета

Сдача по главам

Срок выполнение 11 мая.

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АП 70

10 лет назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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