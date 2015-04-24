№ заказа 6471. Проверка статистических гипотез-курсовая Тип работы: ____Курсовая работа________ Тема:___Проверка статистических гипотез___ Кол-во: ___________30-35стр_____________ Язык написания___рус.____________________ Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.
Диплом по ГМУ
Место прохождение практики студента - управление по учету и распределению жилья г.Сургут.
Тема - организация предоставления субсидии на строительство и приобретения жилья за счет средств местного бюджета
Сдача по главам
Срок выполнение 11 мая.
Жду предложений
АП 70
Заявки фрилансеров
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