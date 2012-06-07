Диплом по графическому дизайну

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Закрыт2 заявки130 просмотров

проект Для рыбной компании И.П.Гирин

Только теоретическая часть к этому заданию.

Объем - 50стр

Срок - 15.06

Есть введение в котором обозначены цели и задачи, необходимые для рассмотрения в работе.

Предлагайте цены, пожалуйста.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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