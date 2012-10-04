Диплом по гражданскому праву

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Завершен5 заявок155 просмотров

Тема - Проблемные вопросы применения заключений эксперта и специалиста как доказательства в гражданском и арбитражном процессе.

Объем работы (стр) - 70-80

Для начала преподавателю нуже план работы и статьи АПК и ГПК с которыми собиремся работать для написания данного диплома. срок 5,10

весь диплом нужен 19 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад