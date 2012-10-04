Диплом по гражданскому праву

Тема - Проблемные вопросы применения заключений эксперта и специалиста как доказательства в гражданском и арбитражном процессе.

Объем работы (стр) - 70-80

Для начала преподавателю нуже план работы и статьи АПК и ГПК с которыми собиремся работать для написания данного диплома. срок 5,10

весь диплом нужен 19 октября