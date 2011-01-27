Диплом по гражданскому праву для М. Чуйковой

Тема: "Развитие мелкого предпринимательства в городах Башкортостана в конце ХХ века: историография вопроса" Т.е. не только Уфа, но и другие города Республики Башкортостан. Ну это мелкие торговцы, мелкие производители и т.п. Всякие мелкие ...