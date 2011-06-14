Диплом по имиджу

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Тема дипломной работы: Особенности имиджа на примере политической деятельности
В дипломной работе всего две главы. Вторая глава диплома готова, а первую то что публикую необходимо сделать.
Вторую главу при необходимости вышлю!!!
Глава 1. Предпосылки возникновения политического PR в мире как
явления, как вида деятельности
Цель работы: Определить и обосновать значимость «имиджа» в политической деятельности, как основного инструмента воздействия на общественное мнение (суть такова)
1.1 Становление политического PR в мире
(когда и кем было введено понятие, определение, история, с чем связано появление этого вида деятельности, практический пример (выборы, избирательные кампании, агитация, пропаганда), Айви Ли, Эдвард Бернейс (1919), технологии полит. PR, основное направление полит. PR (пропаганда, агитация, имиджи..)
1.2 Политический PR как целостная сфера деятельности в России
(история полит. PR в России, российские избирательные технологии, выборы народных депутатов (1989), стратегические цели в полит. PR и в избирательных кампаниях, практические примеры)
1.3. Перспективы развития политического PR в России
(осознание необходимости полит. PR, насколько изучена структура работы в этой сфере, дальнейшее развитие).
В конце третьего параграфа, а лучше в конце каждого необходимо писать связку 2-4 предложения: а значении использования «имидж» в политическом PR. От политического PR, его назначения в деловом обороте и свести к имиджу, как одного из самых важных инструментов воздействия на общественное мнение и манипулирование массовым сознанием для достижения политических целей (долговременных и краткосрочных).
К примеру: В политическом PR основные усилия и инструменты направлены на формирование и создание благоприятного «имиджа» страны, политической партии или кандидата. Создавая, внедряя и оперируя имиджами можно воздействовать на мнение и представления общества, таким образом, побуждая их к действиям. «Имидж» выступает в качестве важнейшего инструмента воздействия на социальные группы. На мой взгляд, такая тенденция связана с тем, что политические деятеля в своем стремлении добиться каких-либо правительственных решений или достичь определенных полит. целей прежде всего апеллируют к общественному мнению. Поскольку от выбора общественности «за» или «против» зависит успех политического кандидата или предвыборной кампании. Следовательно, от успеха того или иного полит. объекта зависит удовлетворении социальных потребностей, а также благосостояние общества в целом.
Объем: 30 стр, оригинальность очень строго не менее 85%,
•в тексте придерживаться такой структуры: Тезис - Обоснование - Пример
•каждая глава не менее 7-10 страниц
•после 3-ого параграфа - основная связка к имиджу политика, его значение и объяснение дальнейшего исследования в работе (то есть во второй главе)
•сноски, расшифровка понятий
Срок: 14.06.2011 вечер
Жду предложений по цене!!!
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