Диплом по информатике

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Завершен1 заявка146 просмотров

Диплом по информатике с практической частью.

Тема: Автоматизация планирования продаж отдела компании

Объём 100 -130 страниц + листинг программы практической части (400 операторов ).

Срок 40 дней.

Есть методичка

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$230
30 дней
Екатерина прекрасно справилась с проектом, несмотря на его сложность. Точное соблюдение сроков, оперативная коммуникация, качественная работа. Планирую расширить сотрудничество. Рекомендую другим заказчикам!
Работала с Сергеем впервые и надеюсь, что не последний раз. Сергей оказывал максимальную помощь, как в организационных вопросах, так и в количестве материала, провил себя как профессионал, чувствуется знание темы, что существенно облегчает работу.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад