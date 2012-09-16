Диплом по информатике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок136 просмотров

Тема диплома - " Разработка ЭИС по учету услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ".

ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ" занимается :

Розничной торговлей компьютерами, програм. обеспечением и периферийными устройствам; Консультированием по аппаратным средствам вычислительной техники; Разработкой программного обеспечения и консультирование в этой области; Техническим обслуживанием и ремонтом офисных машин и вычислительной техники; Прочая деятельность, связанная с использованием вычислит. техники и информац. технолог.

В принципе, услуги могут быть любыми другими и ЭИС для учета услуг может быть любой.

Так же кроме диплома, необходима программа ( например написанная на Delphi, 1С ), которая по своей сути и будет производить учет услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ". Сложность программы особой роли не играет, можно и простую.

Сроки диплома и методические рекомендации будут отправлены кто возьмет работу!

Имеется образец диплома ( фото ), но оформление там устаревшее, больше для примера.

1 и 2 часть надо сдать до 5-12 октября на проверку с доработкой если потребуется.

Жду предложений по цене!

Delphi
13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$240
20 дней

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад