Диплом по информатике

Тема диплома - " Разработка ЭИС по учету услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ".

ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ" занимается :

Розничной торговлей компьютерами, програм. обеспечением и периферийными устройствам; Консультированием по аппаратным средствам вычислительной техники; Разработкой программного обеспечения и консультирование в этой области; Техническим обслуживанием и ремонтом офисных машин и вычислительной техники; Прочая деятельность, связанная с использованием вычислит. техники и информац. технолог.

В принципе, услуги могут быть любыми другими и ЭИС для учета услуг может быть любой.

Так же кроме диплома, необходима программа ( например написанная на Delphi, 1С ), которая по своей сути и будет производить учет услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ". Сложность программы особой роли не играет, можно и простую.

Сроки диплома и методические рекомендации будут отправлены кто возьмет работу!

Имеется образец диплома ( фото ), но оформление там устаревшее, больше для примера.

1 и 2 часть надо сдать до 5-12 октября на проверку с доработкой если потребуется.

Жду предложений по цене!