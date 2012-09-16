Тема "Разработка функциональных узлов цифровой системы передачи Срок 1,5 недели
Диплом по информатике
Тема диплома - " Разработка ЭИС по учету услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ".
ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ" занимается :
Розничной торговлей компьютерами, програм. обеспечением и периферийными устройствам; Консультированием по аппаратным средствам вычислительной техники; Разработкой программного обеспечения и консультирование в этой области; Техническим обслуживанием и ремонтом офисных машин и вычислительной техники; Прочая деятельность, связанная с использованием вычислит. техники и информац. технолог.
В принципе, услуги могут быть любыми другими и ЭИС для учета услуг может быть любой.
Так же кроме диплома, необходима программа ( например написанная на Delphi, 1С ), которая по своей сути и будет производить учет услуг оказываемых ООО ИСФ "КОНСУЛЬТАНТ". Сложность программы особой роли не играет, можно и простую.
Сроки диплома и методические рекомендации будут отправлены кто возьмет работу!
Имеется образец диплома ( фото ), но оформление там устаревшее, больше для примера.
1 и 2 часть надо сдать до 5-12 октября на проверку с доработкой если потребуется.
Жду предложений по цене!
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