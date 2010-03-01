Диплом по информатике в экономике

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Закрыт5 заявок196 просмотров

Необходимо написать диплом по специальности: информатика в экономике

Объем работы 100 листов. Язык программирования оракл или SQL с интерфейсом

Тема и требования при переписке.

Цена ваша

Срок 20 дней.

SQL
15 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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