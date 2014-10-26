Диплом по конституц. праву

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Завершен13 заявок186 просмотров

тема Личные права и свободы человека в РФ

Срок- до сентября

Объем- 70-80 стр

Антиплагита- 70

Может у кого-нибудь имеется готовая работа

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$100
20 дней
спасибо за работу
Спасибо за заказ! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
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