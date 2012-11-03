Диплом по культурологии

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Завершен4 заявки140 просмотров

праздничное агенство как фактор развития свадебной культуры

объем 70-80 стр

глава 1.

теоретические аспекты, исследования проблем развития свадебной культуры в условиях праздничного агенства.

1.1 современная семья как объект изучения.

1.2 категория свадебной культуры ее сущность и критерии .

1.3 потенциал праздничного агенства в развитии свадебной культуры

вывод по 1 главе.

глава 2

эмпирические аспекты развития свадебной культуры.

2.1 диагностика интересов молодоженов и их семей

2.2 разработка проекта свадебного торжества

выводы по 2 главе.

опираясь на эти главы вы можете писать диплом их мы составляли с педагогом.

оригинальность работы не менее 80%

срок выполнения половины работы 29 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$150
14 дней
Сотрудничеством довольна, Татьяна сопроводила до полной защиты диплома.
Все хорошо! Спасибо за сотрудничечество.

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Brysnika
Татьяна 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад