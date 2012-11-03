До 20.00 мск 23 сентября написать работу тема: Методология исследования государственно-правовых явлений Примерный план: Введение. 1. Общая характеристика методологии теории государства и права и ее элементов. 2. Классификация ...
Диплом по культурологии
праздничное агенство как фактор развития свадебной культуры
объем 70-80 стр
глава 1.
теоретические аспекты, исследования проблем развития свадебной культуры в условиях праздничного агенства.
1.1 современная семья как объект изучения.
1.2 категория свадебной культуры ее сущность и критерии .
1.3 потенциал праздничного агенства в развитии свадебной культуры
вывод по 1 главе.
глава 2
эмпирические аспекты развития свадебной культуры.
2.1 диагностика интересов молодоженов и их семей
2.2 разработка проекта свадебного торжества
выводы по 2 главе.
опираясь на эти главы вы можете писать диплом их мы составляли с педагогом.
оригинальность работы не менее 80%
срок выполнения половины работы 29 сентября
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