Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Технология и организация строительных и монтажно-заготовительных работ" Срок выполнения 19 октября 2011 года. В работе необхоидимо выполнить пояснительную записку (объем около ...
Диплом по литературоведению
Здравствуйте!
Требуется написать параграф диплома "Американская драматургия первой декады 21 века".
Параграф на тему "Современный литературный процесс - традиции и инновации".
Сроки - 1-2 недели. Объем - 25 страниц.
Требования:
1) опыт в написании работ по литературоведению
2) понимание того, о чем пишите))
Параграф относится к теоретической части диплома. Если все устроит, будем продолжать сотрудничество.
Желаемая оплата - меньше или равно 1000 рублей.
Более подробно о содержимом параграфа - исполнителю.
С уважением, Максим.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить отчет по практике Методичку прикрепляю Срок 5-7 днейЗакрыт14 лет назад
- $30
Курсовая работа по менеджменту Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки квадратные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% ...Завершен14 лет назад
Для рефератов по двум темам: "Совершенствование экономического механизма природопользования" и "Эффективность организационной структуры предприятия", для раздела "Приложения", необходимо сделать выписки из литературных источников. Подробнее в файлеЗакрыт13 лет назад
- $25
Курсовая работа по экономике Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Объем работы 30-35 страниц. Ссылки квадратные на каждой второй странице. Оригинальность работы 85% ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать курсовую работу по предмету "Экономика природопользования" на тему "Особенности и эффективность экологического предпринимательства". Подробнее в файле.Завершен14 лет назад
Курсовая по бизнес-планированию. Тема и методички в личку. Страниц 50 думаю будет.Закрыт14 лет назад
- $50
Для дипломного проекта нужно описать предметную область " чемпионата Европы по футболу" сам диплом называется " дедуктивная база данных проведения чемпионата Европы по футболу" Мне просто нужно что бы кто то нашел мне ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать около 10 страниц на тему "Трансформация инструментов государственного регулирования экономики в России" Введения и заключения не нужно Уникальность не имеет значения, но хотя бы от 50%, список литературы - не ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
тема: Проблемы и перспективы развития форм декларирования товаров Содержание, введение, заключение нумерация страниц в правом нижнем углу. Объём – 25-30 стр. И проверка на антиплагиате (хотя бы 60-65%) уникальности. ...Закрыт14 лет назад