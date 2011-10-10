Диплом по литературоведению

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Здравствуйте!

Требуется написать параграф диплома "Американская драматургия первой декады 21 века".

Параграф на тему "Современный литературный процесс - традиции и инновации".

Сроки - 1-2 недели. Объем - 25 страниц.

Требования:

1) опыт в написании работ по литературоведению

2) понимание того, о чем пишите))

Параграф относится к теоретической части диплома. Если все устроит, будем продолжать сотрудничество.

Желаемая оплата - меньше или равно 1000 рублей.

Более подробно о содержимом параграфа - исполнителю.

С уважением, Максим.

14 лет назад
8davids8
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$30
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kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
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14 лет назад