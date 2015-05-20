Диплом по медицине

$45
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Завершен1 заявка145 просмотров

Тема работы: Роль медицинской сестры в формировании здорового образа жизни населения в рамках профилактики болезней органов дыхания

Тип работы: Диплом

Предмет: сестринское дело

Срок сдачи работы: 11.05.2015

10 лет назад
Diplomklas
Виктория 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$45
6 дней
Автор хороший. Работа выполнена в срок. Рекомендую.
Самые положительные рекомендации: всегда на связи, незамедлительно решает все нюансы, оплата сразу по выполнению!

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад