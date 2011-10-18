Диплом по менеджменту

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Закрыт7 заявок196 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Повышение уровня конкурентоспособности товара

Объём работы: от 70-90

Антиплагиат: от 75%

Срок: готовая (или 1-2 недели). предпочтение отдаю готовым.

План работы: в личку

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$90
7 дней

Заявки фрилансеров

max-bat1985
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад