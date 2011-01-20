Предмет: Туризм Вид работы: Дипломная работа Тема: Проблемы развития выездного туризма в РФ (на примере Индии) Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 дней
Диплом по муниципальному управлению
Предмет: Государственное и муниципальное управление
Вид работы: Дипломная работа
Тема: на выбор
Объём работы: 75-85 страниц
Антиплагиат: от 85%
Срок: 20-30 дней
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