Диплом по муниципальному управлению

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Закрыт9 заявок213 просмотров

Предмет: Государственное и муниципальное управление

Вид работы: Дипломная работа

Тема: на выбор

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров