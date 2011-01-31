Диплом по образованию

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Закрыт13 заявок212 просмотров

Тема: Традиции образования в России

Использ. лит-ра Соловьев С.М., Ключевский В.О.

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

План: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров