20 страниц 4 дня есть диплом - что-то можно взять из него подробнее во вложении
Диплом по организации перевозок и управления на автомобильном транспор
Детали заявки:
Тема работы: организация перевозок сыпучих грузов
Тип работы: Диплом
Предмет: Организации перевозок и управления на автомобильном транспорте
Срок сдачи работы: 28 мая
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