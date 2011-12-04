Диплом по оценочной деятельности

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Завершен5 заявок219 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Оценка рыночной стоимости недвижимости на примере объекта загородной недвижимости

Объём работы: от 70-90

Антиплагиат: от 80 %

Срок: 2-3 недели

План работы: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$170
21 день
...
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад