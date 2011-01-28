Диплом по педагогике

Второй совместный проект с Натальей и снова +10 баллов!!! Работа оплачена более, чем в полном объеме и очень оперативно! Всем рекомендую Наталью как очень порядочного и ответственного заказчика. Четко поставленная задача - мгновенная оплата. Только положительные эмоции! С надеждой на продолжение сотрудничества. С уважением и благодарностью, Олег.