Диплом по педагогике

$150
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Завершен3 заявки154 просмотра

Предмет - педагогика

тема - Неуспеваемость и способы ее преодаления в начальном школьном образовании.

объем - 50-60 стр

срок - 1 неделя

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней
Олег, справился с работой очень оперативно! Это второй совместный проект и могу сказать, что Олег очень хорошо, быстро, качественно выполняет работу! спасибо Вам за сотрудничество! Всем рекомендую этого фрилансера
Второй совместный проект с Натальей и снова +10 баллов!!! Работа оплачена более, чем в полном объеме и очень оперативно! Всем рекомендую Наталью как очень порядочного и ответственного заказчика. Четко поставленная задача - мгновенная оплата. Только положительные эмоции! С надеждой на продолжение сотрудничества. С уважением и благодарностью, Олег.

Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад