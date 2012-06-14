Необходимо сделать небольшую модернизацию маслопресса МП-68, небольшой расчет и несколько чертежей. Главное чтобы модернизация была разумной (есть идея (вместо электромотора и редуктора с клиноременной передачей установить мотор-редуктор) Внимание! Без предоплаты, потому что уже имею ...
Диплом по педагогике срочный
Тема: Формирование семантических полей и языкового сознания у детей с тяжелой степенью алалии
Мне нужно только чуть-чуть отредактировать 1 главу. Написать 2 и 3 главу. Методики есть. есть проведенный констатирующий эксперимент. есть необходимая лит-ра. Заказ срочный!
Мне нужно доработать диплом. вся 1 глава у меня написана. По второй и третьей главе есть методики. т.е. нужно отредактировать организацию эксперимента (параграфы 2.1 и3.1) подогнать их под мою тему. есть комментарии преподавателя. и лит-ра которую необходимо использовать (фотографии статьи и параграфа из нужной книги). так же есть пример диплома по которому нужно сделать. и протокол обследования констатирующего эксперимента. нужно сделать его анализ. и написать (придумать) анализ 3 главы это пункты 2.2 и 3.2. написать заключение. Срок до завтрашнего вечера.
Предлагайте цены, пожалуйста, кто готов помочь.
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