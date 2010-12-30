Есть срочный заказ на выполнение курсовой по инновационному менеджменту.Объем 25-30 стр. Работу выполнять в соответствии с методичкой- там есть весь ход выполнения работы. Раздел теоретический готов( следует уменьшить стр. до 10). Необходимо выполнить проектную часть ...
Диплом по пиару
Предмет: Менеджмент, реклама
Вид работы: Дипломная работа
Тема: Специфика пиар технологий на примере -двух тур компаний
Объём работы: 75-85 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: 20 дней
план: нужен
Заявки фрилансеров
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