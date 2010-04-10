Диплом по праву

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Закрыт6 заявок190 просмотров

Тема: Сравнительная характеристика процедуры отбора кандидатов в присяжные заседатели на примере Российской Федерации и Англии

Требования: объем работы - 60стр, в ведение актуальность, задачи, цель, объект, предмет исследования, задачи, оригинальность работы не менее 85%.

Срок выполнения: 10 дней, т.е. к 10.04.2010г.

Оплата работы после ее проверки!!!!

Жду предложений по цене!!!

План утвержденный имеется!!!

15 лет назад
gekgir
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$120
10 дней

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад