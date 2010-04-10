Диплом по праву

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Требования: объем работы - 60стр, в ведение актуальность, задачи, цель, объект, предмет исследования, задачи, оригинальность работы не менее 85%.
Срок выполнения: 10 дней, т.е. к 10.04.2010г.
Оплата работы после ее проверки!!!!
Жду предложений по цене!!!
План утвержденный имеется!!!
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