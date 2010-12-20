Диплом по праву

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Предмет: Семейное право

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Институт расторжение брака в РФ и зарубежных странах: сравнительное исследование.

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 20 дней

план: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров