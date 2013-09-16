Диплом по праву

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Диплом по гражданскому праву на 65 листов."Договор потребительского кредитования: теория и практика"

Работа:

Титульный лист

Оглавление(план)

Введение-не больше 3 листов

Основная часть-не больше 60 листов

Заключение-не больше 3 листов

Список литературы

10 лет назад
znaevo
Михаил 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва