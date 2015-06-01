Диплом по предмету Проектирование РЭС

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Завершен1 заявка151 просмотр

Тема работы: Кoнстpуиpование мoдуля питaния и управления источником энергии на основе силы вeтра

Выполнение согласно плана работы (вложено файл задание.pdf).

Источник энергии на основе силы ветра вертикальный ветряк.

Выполнение по образцу (вложено в архиве)

БЖД, эконом по образцу (вложено в архиве).

Срок выполнения 11 мая 2015

10 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$155
25 дней
Все четко, по заданию и в сроки. Как обычно. Рекомендую.
Рекомендую!

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Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад