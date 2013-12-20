Требуется готовый диплом по Прикладной информатике в экономике с уникальностью не менее 80%.

В дипломе нужно автоматизировать какой нибудь процесс на предприятии. Предыдущий диплом был на тему "Разработка программно-инструментального комплекса для управления деятельностью вендингового предприятия". Нужно что-то подобное.

Проект будет осуществлен через безопасную сделку, либо с оплатой по факту.