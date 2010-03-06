Диплом по программированию

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Тема. Создание компьютерной программы для прогнозирования развития двухсекторных экономических систем

На С++ или C#

В наличии есть полностью теория и готовая дипломная однако она комплексная тоесть та прогнозирование односекторной и двухсекторной экономических систем. И в ней программа написаная на Delphi.

Объем 90 стр.

Большая часть должна быть готова до 25 марта, так как предзащита.

Delphi
15 лет назад
den114
41 год
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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