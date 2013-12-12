Необходимо написать работу по теме : проектирование СТО. Есть конкретное задание, т.е. привязка к району , парк и прочее. Кто может помочь, пишите.
Диплом по психологии
Нужно доработать готовую работу, теорию.
Работу и замечания могу выслать.
Срок минимальный 1-2 дня.
Оплата с учетом сложности и срочности.
Заявки фрилансеров
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