Диплом по психологии

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Закрыт2 заявки90 просмотров

Тема: Психологическое консультирование студентов с различными коппинг-стратегиями.

Нужно написать вторую главу, первая готова. Сырые данные для главы есть.

Срок: 2-3 дня.

Объём: 40 стр.

Антиплагиат: 60%, etxt 40%.

10 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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