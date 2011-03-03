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Диплом по психологии управления
Тема:Влияние стиля руководства на социально-психологический климат в коллективе.
плана есть, вышлю на выходных
объем 75-80+ приложения
теория+эмпирическая часть
оригинальность от 88%
срок 30 дней на всю работу
сдача по главам
цена 5000 рублей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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