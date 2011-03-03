Диплом по психологии управления

$167
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Завершен11 заявок228 просмотров

Тема:Влияние стиля руководства на социально-психологический климат в коллективе.

плана есть, вышлю на выходных

объем 75-80+ приложения

теория+эмпирическая часть

оригинальность от 88%

срок 30 дней на всю работу

сдача по главам

цена 5000 рублей

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$167
30 дней
Работа выполнена достойно, рекомендую Наталью
Очередное плодотворное сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад