Диплом по специальности Финансы на немецком языке

$300
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Закрыт2 заявки144 просмотра

Добрый день!

Срочно требуется написать дипломную работу по Финансам на немецком языке. Объем 60 стр.

Все подробности и детали работы, а также способы оплаты будут обговорены в личке.

14 лет назад
bombarizator
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад
$300
12 дней

Заявки фрилансеров

moxito
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
14 лет назад