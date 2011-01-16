Диплом по специальности промышленная электроника

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Закрыт2 заявки171 просмотр

В наличии схемы для анализа, готовая схема разработки, необходимо оформление отчета о преддипломной практике и доработка пояснительной записки.

14 лет назад
lhavi
40 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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