Тема работы: Понятие отчетного сегмента. Виды отчетных сегментов. Порядок формирования показателей раскрываемых в информации по отчетному сегменту. теория с примером. подробности почтой.
Диплом по страхованию
Предмет: Страхование
Вид работы: Дипломная работа
Тема: во вложенном файле
Объём работы: 75-85 страниц
Антиплагиат: от 85%
Срок: 20-30 дней
План: нужен, если оставляете заявки присылайте планы работ. без планов работ в личное сообщение заявки рассматривать не буду.
Заявки фрилансеров
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