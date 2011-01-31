Доброго времени суток! Нужен реферат по истории бухучета и отчетности. Подробности - в прилагаемом файле. Конечный срок сдачи - 18.00 ч (мск) 05.02.2011 г. Цена - 750 р. (или ...
Диплом по технической теме. срочно.
Здравствуйте,уважаемые авторы.
Нужно написать диплом на тему "Мультисервисная сеть связи строящегося микрорайона". В дипломе должны использоваться только новые технологии, никаких frame relay, atm и подобным древним технологиям, так же в дипломе должен быть рассмотрены такие технологии как IPTV и VoIP.
По оформлению все указано в методичке(прикрепил к письму), экономисечкая и бжд часть делается строго по методичкам по пунктам(прикрепил к письму).
Объем в пределах 100-130 страниц.
Методичка по тому как писать диплом часть 1 http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/metodich.ht...
Методичка по тому как писать диплом часть 2 http://www.vt.fvms.mirea.ru/study/text/met.html
Данные по работе отправим исполнителю на почту.
Уникальность строго от 70%. Проверяем в системе антиплагиат.
Просим в заявках четко указывать срок и цену.
Так же просим вас оставлять свои контактные данные для связи.
А именно: Мобильный телефон-обязательно и Почта.
Предоплат нет.Смотрите отзывы.
Ждем ваших предложений.
С уважением фирма Счастливый студент.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
Тема: любая из тем в отношении особенной части гражданского кодекса что-то в отношении иностранных граждан Требования: объем 25 стр, оригинальность строго не ниже 85%, введение, заключение, сноски внизу страниц. Нужно опираться на новый Гражданский ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема :Пути расширения сферы применения пластиковых карт в КБ" (на примере Сбербанка России) Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 дней План: нуженЗакрыт14 лет назад
- $134
Задание в файле методички пока нет объем 75-80 страниц план 02.02 утро анти 88% сдача по главам ...Завершен14 лет назад
- $50
Тема: Разработка бизнес плана частной клиники есть методичка 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Добрый день! Срочно требуется написать дипломную работу по Финансам на немецком языке. Объем 60 стр. Все подробности и детали работы, а также способы оплаты будут обговорены в личке.Закрыт14 лет назад
- $50
Тема: Разработка финансового плана для частной медицинской клиники. есть методическое пособие. срок 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема: Традиции образования в России Использ. лит-ра Соловьев С.М., Ключевский В.О. Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 85% Срок: 20-30 дней План: нуженРефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема: Анализ композиционных особенностей новеллы И.Бунина "Легкое дыхание" 10 страниц, 2 дняЗавершен14 лет назад
Правовой институт эксперта и специалиста в РФ план нужно показать сейчасРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад