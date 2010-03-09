10 аналитических вопросов по макроэкономике. По ним нужны ответы-графики и логическое подтверждение-объяснение нарисованных на графике движений, подробное обоснование.
Диплом по туризму
Необходимо написать диплом по специальности "Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства"
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