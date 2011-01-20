Диплом по туризму

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Закрыт7 заявок163 просмотра

Предмет: Туризм

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Проблемы развития выездного туризма в РФ (на примере Индии)

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Serafima
Таршина 
52 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$175
20 дней

Заявки фрилансеров

Serafima
Таршина 
52 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад