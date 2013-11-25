Курсовая работа Предмет: Проектирование электрических станций Тема: Проектировние КЭС мощностью 3220 МВт Количество страниц: 40-70 ВУЗ: Ивановский Государственный энергетический университет Нужно спроектировать аналог Рязанской ГРЭС, турбины, генераторы, распредустройства и ...
Диплом по туризму
Тема: Проблемы и перспективы развития туризма в Московской области для людей с ограниченными возможностями
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