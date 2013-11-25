Диплом по туризму

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Закрыт7 заявок151 просмотр

Тема: Проблемы и перспективы развития туризма в Московской области для людей с ограниченными возможностями

По срокам 1-1,5 месяца

По уникальности - от 60%

План работы - нужен

11 лет назад
kogan87
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров