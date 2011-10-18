Диплом по уголовно-правовой дисциплине

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Закрыт1 заявка71 просмотр

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Объём работы: от 70-80

Антиплагиат: от 75-80%

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
15 дней

Заявки фрилансеров

Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад