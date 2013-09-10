Диплом по управлению проектами

$250
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Завершен3 заявки198 просмотров

Требуется написать диплом по управлению человеческими ресурсами проекта.

Специальность: управление проектами.

Все материалы есть, план необходимо составить.

Сроки - до 1 мая, желательно быстрее.

Работу нужно будет отправлять по главам.

Оплата через яндекс.деньги, либо вебмани.

Очень жду предложений!

Оставляйте icq для связи.

12 лет назад
kuprumm
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$250
10 дней
Спасибо за работу, диплом написан отлично.
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Заявки фрилансеров

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
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