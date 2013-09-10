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Диплом по управлению проектами
Требуется написать диплом по управлению человеческими ресурсами проекта.
Специальность: управление проектами.
Все материалы есть, план необходимо составить.
Сроки - до 1 мая, желательно быстрее.
Работу нужно будет отправлять по главам.
Оплата через яндекс.деньги, либо вебмани.
Очень жду предложений!
Оставляйте icq для связи.
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