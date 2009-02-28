Диплом по валютному контролю

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт7 заявок206 просмотров
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Тема: "Валютный контроль ...."

Первая глава до 15:00 по Москве 28.02.09

Во вложении план, его нужно будет подкорректировать и отправить до 15:00 по Москве 25.02.09.

А также некоторая информация по первой главе.

По практической части информация будет отправлена исполнителю.

Оплата 4000 руб.

15 лет назад
maishewa-n
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад