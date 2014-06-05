Диплом по внешнеэкономическим связям

$165
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Завершен5 заявок160 просмотров

план на согласовании

объем 70-75 страниц

антиплагиат не ниже 88%

срок до 25.10

сдача по главам

цена 5000 р.(диплом,речь,раздатка)

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкое ТЗ, интересный диплом, оплата четко по плану! Продолжаем сотрудничество ))

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад