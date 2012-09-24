предмет - экономика в машиностроении. Тема "Совершенствование системы стимулирования труда работников машиностроительного предприятия (на примере ООО "Атол"). Организация гипотетическая (вымышленна)- сфера деятельности - машиностроение. анти - 80 % и выше. все строго по ...
Диплом по юриспруденции
Тема: Оспоримые сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений
Требования: объем 100-110 стр.; 14 шрифт; 1,5 интервал; 3 главы по 2 раздела, после каждого раздела вывод; содержание, введение, основная часть (главы), заключение, список литературы (60 источников). В последней главе обязательно провести анализ проблем возникающих по данной теме и возможные пути их решений, оригинальность тсрого не ниже 85%
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