Диплом по юриспруденции

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Закрыт8 заявок110 просмотров

Тема: Оспоримые сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений

Требования: объем 100-110 стр.; 14 шрифт; 1,5 интервал; 3 главы по 2 раздела, после каждого раздела вывод; содержание, введение, основная часть (главы), заключение, список литературы (60 источников). В последней главе обязательно провести анализ проблем возникающих по данной теме и возможные пути их решений, оригинальность тсрого не ниже 85%

Срок: 1 месяц

Жду предложений по цене

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$230
30 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад