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Диплом по защите информации
Тема: Организация защиты персональных данных в ЗАО «******»
Содержание:
I. Аналитическая часть
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия (Установление границ рассмотрения).
1.1.1. Общая характеристика предметной области.
1.1.2. Организационно-функциональная структура предприятия.
1.2. Анализ рисков информационной безопасности
1.2.1 Идентификация и оценка информационных активов.
1.2.2. Оценка уязвимостей активов.
1.2.3. Оценка угроз активам.
1.2.4. Оценка существующих и планируемых средств защиты.
1.2.5. Оценка рисков.
1.3. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости совершенствования системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации на предприятии
1.3.1. Выбор комплекса задач обеспечения информационной безопасности.
1.3.2. Определение места проектируемого комплекса задач в комплексе задач предприятия, детализация задач информационной безопасности и защиты информации.
1.4. Выбор защитных мер
1.4.1. Выбор организационных мер.
1.4.2. Выбор инженерно-технических мер.
II Проектная часть
2.1. Комплекс организационных мер обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.
2.1.1. Отечественная и международная нормативно-правовая основа создания системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.
2.1.2. Организационно-административная основа создания системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.
2.2. Комплекс проектируемых программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и защиты информации предприятия.
2.2.1 Структура программно-аппаратного комплекса информационной безопасности и защиты информации предприятия.
2.2.2. Контрольный пример реализации проекта и его описание.
III Обоснование экономической эффективности проекта
3.1 Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности
3.2 Расчёт показателей экономической эффективности проекта
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