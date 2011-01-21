Диплом по журналистике

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Закрыт5 заявок270 просмотров

Предмет: Журналистика

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Роль реального ТВ в своременном обществе

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

План работы:

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. История развития реалити-ТВ

1.1. Истоки зарождения жанра реалити в России

1.2.Жанровая структура современного реалити

ГЛАВА II. Настоящее и будущее жанра реалити

2.1. Жанр реалити в эфирной сетке российских каналов: содержание и статистика

2.2. Характеристика каналов ТНТ и СТС как главных проводников жанра реалити

ГЛАВА III. Роль реалити ТВ в пространстве современного общества

3.1. Влияние телеканалов жанра реалити на общество

3.2. Морально-этическая оценка жанра реалити

Заключение

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
15 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад