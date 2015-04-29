Диплом. политология, Typeцкиe тpaнcнaциoнaльныe кopпopaции

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Закрыт1 заявка61 просмотр

Дипломная работа,

политология,

Тема: Typeцкиe тpaнcнaциoнaльныe кopпopaции в coвpeмeнныx ycлoвияx

Объем: 65,

план примерный есть, есть методичка.

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стоимость и срок?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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