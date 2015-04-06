Диплом, Пор-к налогообложения негосуд. Пенс. Фондов (НПФ)

Вторая глава по социологии, Социологическое исследование. тема-"Роль отца в семье:стереотипы массового сознания".но для начала мне нужна программа исследования,ее должен одобрить руководитель для того чтобы можно было продолжить исследование.также мне нужна анкета,не из интернета,а составленная лично,12-15