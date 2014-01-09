Доделать 3 главу Срок 24-25 декабря
Диплом право
Диплом+ дневник право на 9 декабря
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Тема работы: Внедрение систем предотвращения утечек информации в маркетинговом бизнесе. Предмет: Зашита информации Вид работы: Дипломная работаРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Тема: Анализ в системе управления нематериальными активами предприятия (на примере ****) Срок 14 дней Объем работы 65-80 стр, из низ теория - не более 30%. Практическая часть на материалах автора. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно написать курсовую работу, относительно не сложную. Тема: Організація роботи магазину по вибору сигменту ринку. Язык: Украинский Объем: от 20-30 страниц Методичка: есть Есть список ...Закрыт11 лет назад
Курсовая работа. Возможно выполнение на русском. Стоимость и сроки?Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна курсовая по административному праву. Тема: «Административное правонарушение. Признаки и состав». Объем — 35–40 страниц. Требования — во вложении. Хотелось бы поработать с непосредственным исполнителем, ...Завершен11 лет назад
Необходимо написать курсовую работу по финансовому праву. Тема курсовой: "Понятие и виды финансово-правовых норм" План: Введение (актуальность, предмет,объект, цели,задачи) Глава I Финансово-правовые нормы в ...Завершен11 лет назад
Тема - Проектирование и расчёт усилителя мощности низкой частоты. Срок - 10 дней . Тип работы - курсовая работа Предмет - электроника Кол ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Тема-Государственные внебюджетные фонды: проблемы формирования и использования Срок- 3 дня Объем-30 стр АП-70% 1 глава - это теория, что такое внеб. фонды, какие бывают и т.д.. 2 глава - рассказать ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Тема: Менеджмент в организации (отраслевой менеджмент), но так же могу принять ваше предложение на любую из тем, которые идут в приложении к этой записи. Условия: не менее 25 листов. Желательно за 2-4 дня. ...Завершен11 лет назад