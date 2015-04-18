Диплом: Преподавание в начальных классах.

$26
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Завершен1 заявка148 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать диплом.

Тема: Преодоление трудностей в обучении младших школьников на примере темы "решение уравнений"

Объем: 25–30 стр. Не больше.

Уникальность от 65% по антиплагиату.

От клиента: На основе 3 класса начальной школы.

Цена 1500р

Срок 5 - 6 дней.

Ждем заявок.

10 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$26
6 дней
Сотрудничеством довольны. Все качественно и в срок. Рекомендуем.
Спасибо за работу и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

Mama_Jein
Евгения 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад