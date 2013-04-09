Предмет, дисциплина: Макроэкономика Тема работы: Особенности макроэкономического анализа Тип работы: Курсовая Объем работы: 30-40 страниц Срок выполнения: до 5 дней Антиплагиат от 65% ...
Диплом, психология
тема: Пpoфилaктикa aгpeccивнoгo пoвeдeния вoeннocлyжaщиx пo пpи3ывy
план утвержден.
есть подробная структура - в приложении
нужны введ, 2 и 3 глава, заключение. объем 46 страниц
срок-стоимость?
Заявки фрилансеров
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