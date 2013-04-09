Диплом, психология

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка99 просмотров

тема: Пpoфилaктикa aгpeccивнoгo пoвeдeния вoeннocлyжaщиx пo пpи3ывy

план утвержден.

есть подробная структура - в приложении

нужны введ, 2 и 3 глава, заключение. объем 46 страниц

срок-стоимость?

12 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая по экономике

    $40

    Предмет, дисциплина: Макроэкономика Тема работы: Особенности макроэкономического анализа Тип работы: Курсовая Объем работы: 30-40 страниц Срок выполнения: до 5 дней Антиплагиат от 65% ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат по безопасности труда

    Нужен реферат по Безопасности труда на тему "Нормализация условий труда при выполнение работ администратора в салоне красоты" Объем работы 8- 10 страниц. необходимые документы и нормы: http://webfile.ru/6468259 Подробное описание работы в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Реферат по экономике

    Тема ТЕОРЕМА КОУЗА, ЕЕ КРИТИКА И ЗНАЧЕНИЕ Выполняется в виде творческой работы, объемом в 10-15 страниц, интервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14. Тема должна быть достаточно полно раскрыта, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая таможенный менеджмент

    $50

    Тема: Деятельность таможенных органов по предотвращению контрабанды + презентация к работе ( образец прилагаю) курсовая работа с практической частью оформление строго по методичке ( прилагаю) отчет на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по програмированию

    Тема: "АРМ Менеджера по продажам на примере мебельного магазина ИП "Капчиц"" Что касается содержания: Общий объем ДП (без приложений) составляет 95–120 машинописных листов. Структура и обобщенное содержание ДП представлены в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по социальной работе.

    ТЕМА "Теоретико-методологические основы социальной работы в здравоохранении" требования. титульный лист содержание: -введение Актуальность проблемы исследования Степень научной разработанности объект исследования предмет исс-я цель исс-я задачи ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сделать 2 диплома по международной экономике

    Здравствуйте! Диплопы нужно писать на украинском языке. Состоят они из трех частей. Диплом 1: тема — «Світовий досвід ціноутворення на ринку електроенергії та його використання в Україні" диплом состоит из 3-х частей, первые ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая по педагогике

    Требуется выполнить практическую часть к курсовой работе на тему: "Развитие творческого мышления младших школьников". Тест Е.Торренса на примере образной батареи: "Создание рисунка","Незаконченные фигуры","Повторяющиеся линии". Показатели:беглость,оригинальность, разработанность, абстрактность названий,сопротивление замыканию. Сделать подсчеты, данные внести ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад