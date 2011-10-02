Курсовой проект по финансам Тематика --Оценка стоимости предприятия Темы в приложении (на выбор). Указать выбранную тему для согласования. Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту. Клиент постоянный, поэтому очень ...
Диплом Разработка стратегии развития компании
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